اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 02:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون إسرائيليون يخربون مدرسة شرق "رام الله" والاحتلال يعتقل 8 من مناطق متفرقة بالضفة

الأحد، 13 أغسطس 2023 02:24 م
مستوطنون إسرائيليون يخربون مدرسة شرق "رام الله" والاحتلال يعتقل 8 من مناطق متفرقة بالضفة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، مدرسة في منطقة بدوية شرق شرق رام الله، وخربوا العديد من محتوياتها.


وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي إن عددًا من المستوطنين اقتحموا المدرسة، وقاموا بتخريب نوافذها، ومحتوياتها، وممتلكاتها وتحطيمها.

وأضاف أن البدو يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف ترحيلهم وتهويد المنطقة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة ممارساتها العنصرية ضد المناطق البدوية في الضفة الغربية، ضمن محاولاتها الرامية إلى تهجير سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من رام الله بوسط الضفة، وثلاثة شبان من القدس الشرقية المحتلة، وشابين من مُحافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة. 

 


رام الله

فلسطين

الضفة الغربية

القدس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة