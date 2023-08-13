مستوطنون إسرائيليون يخربون مدرسة شرق "رام الله" والاحتلال يعتقل 8 من مناطق متفرقة بالضفة



وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في تصريح صحفي إن عددًا من المستوطنين اقتحموا المدرسة، وقاموا بتخريب نوافذها، ومحتوياتها، وممتلكاتها وتحطيمها.



وأضاف أن البدو يتعرضون لاعتداءات متكررة من المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف ترحيلهم وتهويد المنطقة.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت في الفترة الأخيرة ممارساتها العنصرية ضد المناطق البدوية في الضفة الغربية، ضمن محاولاتها الرامية إلى تهجير سكانها وإحلال مستوطنين مكانهم.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من رام الله بوسط الضفة، وثلاثة شبان من القدس الشرقية المحتلة، وشابين من مُحافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة.