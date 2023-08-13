محطة مترو الطريق الدائرى تخدم الآلاف وتربط مع الأتوبيس الترددى والافتتاح قريبا

كتب سيد الخلفاوى

تستعد وزارة النقل لافتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو - الخط الأخضر - والذى يخدم أكثر المناطق ازدحاما بالجيزة بداية من منطقة شارع السودان ومحور روض الفرج، مرورا بإمبابة والبوهى والقومية والطريق الدائري.

وأجرى اليوم السابع جولة بمحطة الطريق الدائرى والتى تتقاطع مع الطريق الدائرى ما يجعلها ذو أهمية كبيرة لربطها مع أهم محور وهو الطريق الدائرى، بالإضافة إلى الاتوبيس الترددى المقرر مروره على الطريق، وهى محطة علوية تعبر الطريق الدائرى وتم تنفيذها بالكامل أعلى الطريق الدائرى.

ورصد اليوم السابع التشطيبات النهائية بالمحطة تمهيدا للافتتاح خلال أيام قليلة، وذلك بعد التشغيل التجريبي لتلك المرحلة بدون ركاب، والتى تخدم قطاع كبير من الجمهور بأكثر المناطق كثافة فى الجيزة.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب اكتوبر الماضى

ويمتد الجزء الثاني بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعـدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).