محافظة بورسعيد تحذر المواطنين من النزول لمياه البحر لارتفاع الأمواج

بورسعيد - محمد عزام

حذرت محافظة بورسعيد ، المصطافين، اليوم الأحد، من النزول إلى مياه شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وذلك نظراً لارتفاع الأمواج.

وأكدت محافظة بورسعيد، أن ذلك التحذير جاء لعدم تعرض المصطافين للمخاطر نتيجة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة.

وأوضحت المحافظة، أنه جرى رفع الرايات السوداء على أبراج الإنقاذ ونشر وتوزيع المنقذين والمشرفين بطول الشاطئ الذي يمتد إلى ما يقرب من 6 كيلو مترات.

وقالت المحافظة في بيانها "يرجي من رواد الشاطئ التزام الشط وعدم الدخول في عمق البحر خوفًا عليهم من الغرق خاصة الأطفال والشباب الصغار واتباع تعليمات رجال الإنقاذ" .