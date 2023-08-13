محافظة القاهرة: دهان العقارات المطلة على الدائرى لتحسين الهوية البصرية

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية والمعنية لدهانات العقارات الواقعة على الطريق الدائري بمنطقة عزبة النصر بنطاق حي البساتين، وذلك في إطار تطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى باتجاه المتحف المصرى الكبير.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار أعمال دهانات ورفع كفاءة واجهات العقارات في إطار تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري، بداية من مطلع الدائري من الأوتوستراد وصولا للطريق السياحي بنطاق حى البساتين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتطوير الهوية البصرية للطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه و ذلك طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

ويعد الطريق الدائرى أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف المصرى الكبير، وتم إعداد دراسة مُتكاملة لتطوير الصورة البصرية له وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف.

وكانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد قامت بعدة جولات ميدانية لمتابعة مستجدات الأعمال والتعرف على نسب التنفيذ بالتنسيق مع الاستاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والاجهزة المعنية وذلك بعد انتهاء أعمال الإزالات والتوسعات التي تمت بالطريق.