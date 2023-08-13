مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة يعقد اجتماعا لمناقشة الاستعداد لبدء الدراسة

الدقهلية _ محمد الحبشي

انعقد اليوم مجلس عمداء جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

ووجه رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لمسئولي مكتب تنسيق القبول للعام الجامعي 2023 / 2024 وادارة شئون التعليم والطلاب بالجامعة على حسن سير وانتظام عمليه قبول الطلاب، هذا وقد صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابقة، وأحيط المجلس علما بتقرير نهائي المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية والادارية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وعرض تقرير مكتب التنسيق بالجامعة بشأن تنسيق الطلاب بالجامعة للعام الجامعي 2023-2024 ، وناقش المجلس نتيجة منتصف فصل الصيف 2022-2024 وجدول الامتحان النهائي لفصل الصيف 2023 والخطة الزمنية للدراسة للعام الجامعي 2023-2024 بكل كليات الجامعة على أن تبدأ الدراسة بكلية الطب اعتبارا من 15 سبتمبر 2023.

وقام المجلس بتحديد الرسوم الدراسية للسكن الجامعي للطلاب الذين يقيمون بالسكن الجامعي بدءا من 15 سبتمبر 2023 ، ومناقشة نسب المنح الدراسية لبعض برامج الجامعة، واعداد التجهيزات النهائية لأجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة للعام 2023-2024.

وناقش المجلس تقرير المقاصات العلمية بكليات الجامعة للعام الجامعي 2023-2024، وعمل بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الجديدة ومستشفيات جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة ، وتقرير الاشتراك في معارض اخبار اليوم للتعليم للترويج للكليات الجديدة وبرامج الجامعة، واعتماد الخطة الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 لكل برامج الجامعة، وتحديد صلاحيات بنوك الأسئلة للمقرات المطروحة في الفصل الدراسي الأول 2023، وتحديد موعد اختبارات اللغة الانجليزية للطلاب المتغيبين فيها في الامتحان الأخير، ومناقشة المذكرات المعروضة من قطاع شئون التعليم الطلاب.

وأصدر المجلس تكليفات للعمداء ومديري البرامج باعداد تقرير وافي عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في الكليات ، و مناقشة تكليفات الإشراف على الكليات الجديدة ، واعتماد آلية التدريب الصيفي والتدريب الحقلي للطلاب التي تنطبق عليهم لوائحهم الداخلية ، ومناقشة تقرير مراقب الحسابات عن العام الحالي 2022-2023.

كما ناقش المجلس الاستعداد لتفعيل بعض برامج الشراكة مع الجامعات الأمريكية وفقا لاتفاقيات التعاون الموقعة ، وتفعيل بعض البرامج مع جامعة ايست لندن وفقا لاتفاقية التعاون الموقعة ، اعتماد تقارير الأعذار الطبية وإيقاف القيد للطلاب عن الفصل الدراسي الثاني 2023 ، الاحتياجات النهائية للكليات من مستلزمات التشغيل للعام الدراسي القادم وبقية الاحتياجات المطلوبة حتى تخريج الدفعة الأولى ، والأماكن الجديدة التي من المقرر استلامها واستخدامها في الدراسة مع بداية العام الدراسي القادم والاستعداد لاستخدام هذه الأماكن لكل كليات وبرامج بالجامعة.