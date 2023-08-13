ما أعراض الإصابة بالغدة الدرقية؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

الغدة الدرقية هى العضو المسئول عن تنظيم هرمونات الجسم، كهرمون النمو، وهي تقع في الرقبة، وقد يصاب البعض بخلل في وظائفها وقد يصل الأمر إلى الإصابة ببؤر أو سرطان، وخلال هذا التقرير سنتعرف على كل ما يخص هذا المرض وطرق التعرف على الإصابة به، وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth".

ما أبرز العلامات ؟

من أبرز علامات وجود اضطرابات في الغدة الدرقية هي ظهور تورم في الرقبة، وهنا يجب إجراء الفحوصات اللازمة لهذا الأمر وهي تحاليل طبية لمعرفة نسبة الغدة في الجسم وهم "tshوt3 وt4"، وأيضًا سونار علي الرقبة للاطمئنان على عدم وجود بؤر أو أورام.

فالأشخاص المصابون بمشاكل في الغدة الدرقية يتعرضون للإصابة بصوت أجش، وهذا يعد دليلا علي الإصابة ببؤرة وفي الأغلب تكون حميدة، ولكنها قد تؤثر على الصوت والأحبال الصوتية.

هل السعال المزمن علامة على الإصابة؟

يتعرض الأشخاص المصابون بمشاكل في الغدة الدرقية للإصابة بسعال مزمن، وأيضًا صعوبة في البلع وألم شديد في الرقبة، وزيادة في ضربات القلب، بالإضافة إلي تساقط الشعر، فهذه الأعراض هي الأبرز والتي توضح حقيقة الإصابة باضطرابات في الغدة الدرقية.

ما هى التحاليل التى يلزم إجراؤها؟

وأخيرًا نصح التقرير، الأشخاص عند ظهور هذه الأعراض علي ضرورة القيام بإجراء تحليل "TSH وt3 و t4"، بالإضافة إلى إجراء سونار تشخيصي علي الرقبة للتعرف إذا كان هناك بؤر أو عقيدات أم لا.