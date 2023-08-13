كيف تتأكد من صحة إعلانات الوظائف على السوشيال ميديا؟ وزارة العمل توضح

كتبت آية دعبس

تجد بعض الكيانات الوهمية من الشباب الراغبين فى السفر للعمل بالخارج، فريسة سهلة للإيقاع بهم، من خلال الترويج لعدد من الوظائف غير الحقيقية عبر مواقع "السوشيال ميديا"، والتى يكتشف الشاب فيما بعد أنه تورط فى أزمة نتيجة لإعلان غير حقيقى عن الوظائف.

لذا يقدم "اليوم السابع" فى هذا التقرير، كيفية تأكد الشباب من أى إعلانات تقابلهم للوظائف للعمل بالخارج، والتى أوضحها مُهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة ب وزارة العمل ، حيث قال: إنه وفقا للقانون فأن أى شركة من شركات إلحاق العمالة تستقبل طلب لاستقدام عمالة، فإنها تخطر الوزارة به وتفاصيله لتسجيله، وبعد تأكد الوزارة من صحة فرص العمل والتواصل مع الجهات الرسمية من الدولة صاحبة فرصة العمل، ترد على الشركة فى مدة حوالى 10 أيام، مشيرا إلى أنه بذلك يمكن للراغبين فى العمل بالخارج التأكد من صحة الوظائف من خلال الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالوزارة.

وأشار إلى الدور الذى تلعبه وحدة التوجيه ما قبل المغادرة لتوجيه، فى توعية الشباب بمخاطر الكيانات الوهمية، وكيفية التأكد من صحة العقود، وكيفية سلوك القنوات القانونية والرسمية، لحماية العمالة المصرية عند السفر للخارج، من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة.