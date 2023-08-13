كل ما تريد معرفته عن مرض النقرس من أعراض وأسباب وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

إذا كنت عرضة للإصابة بمرض النقرس فهذا التقرير سيفيدك في التعرف على طبيعة هذا المرض، والتعرف على أعراضه وأسبابه وطرق العلاج، وذلك وفقًا لموقع "everydayhealth".

ما هو مرض النقرس؟

النقرس يعني تراكم حمض البوليك، وعادة ما يؤثر هذا التراكم على القدمين، فإذا كنت مصابًا بالنقرس فمن المحتمل أن تشعر بتورم وألم في مفاصل قدمك، خاصة إصبع قدمك الكبير، ويتسبب في ألم شديد للقدمين مع ظهور تورم شديد بيها، بالإضافة إلى عدم القدرة على الحركة، بالإضافة إلى ظهور تورم في العديد من مناطق الجسم، وعند الذهاب للطبيب يكتشف المريض أنه يعاني من النقرس.

يتسبب هذا المرض في الإصابة بالتهاب المفاصل المتواجدة في الجسم، ويظهر ذلك عن طريق تورم شديد في الجسم خاصة الركبتين والقدمين، والسبب الأساسي في الإصابة هو ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم.

ما الأعراض التى تشير إلى الإصابة بمرض النقرس؟

-آلام شديد في مفاصل الجسم وخاصة القدمين.

- تورم في بعض أماكن الجسم، كالقدمين.

-عدم القدرة على الحركة أو المشي على القدم.

- إحمرار شديد في بعض أماكن الجسم.

- يتعرض بعض الأشخاص المصابين بالنقرس إلى ارتفاع حرارة الجسم.

ما أسباب الإصابة بمرض النقرس؟

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالنقرس.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

تناول كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية.

وجود مرض كلوي.

فشل القلب الإحتقاني.

شرب كميات كبيرة من الكحول.

تناول الأدوية المدرة للبول.

ما علاج النقرس؟

الأدوية التي تقلل الأعراض تعد الخيار الجيد في علاج النقرس، فهناك بعض الأدوية التي تساهم في التخلص من التورم والاحمرار، وأيضًا تقضي على الألم الشديد المصاحب للمرض، مع ضرورة عدم تناول بعض الأطعمة خاصة الغنية بحمض اليوريك.