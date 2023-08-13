الرئيسية أخبار عاجلة قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام الأحد، 13 أغسطس 2023 01:00 م الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية كتب لؤى على مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، قرارا بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية. قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام شوقى علام مفتى الجمهورية دار الافتاء الافتاء الدكتور شوقى علام الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بتعيين الدكتور حسام صلاح عميدا لكلية طب قصر العينى.. قاد تطوير مستشفيات جامعة القاهرة منذ توليه منصب المدير التنفيذى عام 2021 .. والخشت يوجه بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع وإنهاء الملفات العالقة الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:30 م قرار جمهورى بتعيين الدكتورة ناهد غنيم عميدا لتربية المنوفية الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:16 م وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:52 ص صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور حسام صلاح عميدا لكلية طب قصر العينى الأربعاء، 09 أغسطس 2023 11:30 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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