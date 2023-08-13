قرار جمهورى بمد خدمة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية لمدة عام

كتب لؤى على

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، قرارا بمد خدمة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام، ونشر ذلك بالجريدة الرسمية.