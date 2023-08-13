فوائد صحية لتناول الجرجير.. أبرزها تحسين صحة القلب

كتبت رانيا عامر

نبات الجرجير غني بمعدن البوتاسيوم، الذي يعتبر من أهم المعادن في الجسم، ويساعد البوتاسيوم جسم الإنسان على تنظيم ضربات القلب ومستويات الملح وضغط الدم وحتى صحة عظامك وفقًا لما نشره موقع webmd.

وأوضح الباحثون أن نبات الجرجير غني بفيتامين "ك" ويجب على الأشخاص الذين يتناولون دواء الوارفارين المسيل للدم أن يهتموا بكمية الجرجير التي يتناولونها، لكي يعمل الوارفارين بشكل فعال، ويعتمد على أن جسمك يحتوي على كمية ثابتة نسبيًا من فيتامين ك.

وفي ذات السياق أثبتت كل الدراسات الحديثة أن نبات الجرجير يحتوي علي مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين "أ" المعروف أيضًا باسم الريتينول وفيتامين "سي" الذي يدعم جهاز المناعة، وفيتامين "ك"، كما أنه غني بالعديد من المعادن التي يحتاجها جسم الانسان بشكل أساسي "البوتاسيوم، الكالسيوم، بيتا كاروتين، الكاروتينات، المغنيسيوم". فوائد الجرجير: 1.تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الجرجير مليءبمعادن بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى المعروفة بكونها مضادات الأكسدة القوية. مثل معظم مضادات الأكسدة، تم ربط الكاروتينات بتقليل الجذور الحرة في الجسم. يؤدي هذا إلى تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل مخاطر تلف الخلايا والسرطان والأمراض المزمنة الأخرى ، مثل التهاب المفاصل.

2.تحسين صحة القلب يمكن أن يساعد تناول الجرجير في دعم صحة قلبك. تم ربط مضادات الأكسدة بخفض ضغط الدم ، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، وحتى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. تشير الدراسات إلى فائدة أخرى لصحة القلب: قد يساعد الجرجير في خفض نسبة الكوليسترول في الدم