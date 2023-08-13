اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية تقارير مصرية

فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الثلاثاء

الأحد، 13 أغسطس 2023 01:29 م
فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الثلاثاء الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الازهر لشئون التعليم والطلاب
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 من أغسطس الجاري وحتى 5 من سبتمبر القادم 2023م.
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فتح باب التسجيل جاء بعد أن صدق فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على البدء في التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات القدامي (طلاب طالبات سنوات النقل والفرق النهائية) لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم. 
 
وأهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأبنائه الطلاب والطالبات سرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني مع الالتزام بالمواعيد المقررة لذلك، والتسجيل من خلال الرابط الآتي: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage
 
 
 

جامعة الازهر

الازهر الشريف

المدينة الجامعية

تنسيق المدينة الجامعية



الموضوعات المتعلقة

جامعة الأزهر: بدء الدراسة 30 سبتمبر المقبل وتنتهى 30 مايو 2024

الإثنين، 07 أغسطس 2023 05:03 م

نائب رئيس جامعة الأزهر لقناة الناس: النبي محمد طبق العدل فى جميع شؤون حياته

السبت، 05 أغسطس 2023 05:42 م

الجامع الأزهر: 163 ألف دارس برواق الطفل فى 814 فرعا بجميع محافظات الجمهورية

الإثنين، 24 يوليو 2023 06:39 م

نائب رئيس جامعة الأزهر: الشهامة والمروءة ستظل فى المسلمين إلى يوم القيامة

الأربعاء، 19 يوليو 2023 06:21 م

فيديو.. نائب رئيس جامعة الأزهر يطالب بتيسير مطالب الزواج

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة