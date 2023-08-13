كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط 325 طن أسمدة ومخصبات زراعية بدون تصريح داخل مصنع "منتهى التراخيص" بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم تهريب مستلزمات الإنتاج الزراعى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (مالك مصنع أسمدة ومخصبات زراعية "منتهى التراخيص") كائن بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، بتجميع كميات كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية المُدعمة والمحظور تداولها بدون تصريح، وتغليفها بالشكائر الخاصة بالمصنع ملكه ، مما يؤثر بالسلب على الثروة الزراعية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (مالك المصنع) وبالتفتيش عُثر على (105 طن أسمدة زراعية مُدعمة - 220 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية خاصة ببعض الشركات) معبأة داخل شكائر كما تم ضبط مخزن عشوائى "بدون ترخيص" خاص بالشركة .