ضبط طرفي مشاجرة في القاهرة بسبب "أجرة توك توك"

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين بالقاهرة، ونجحت في ضبط طرفيها.

تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن مشاجرة بين طرفين أحدهما لا يرتدى ملابسه العلوية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالفحص، حيث تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: (سائق مركبة "توك توك") وطرف ثان: (أحد الأشخاص) بسبب خلاف بينهما حول قيمة أجرة إستقلال الطرف الثانى لمركبة "التوك توك" تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها سائق مركبة "التوك توك" بخلع ملابسه العلوية ومحاولة التعدى على الثانى بإستخدام عصا خشبية "شوما" كانت بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الطرف الأول "العصا المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، مركبة "التوك توك" قيادته.. وبمواجهتهما أيدا ماسبق.