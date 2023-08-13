صنع فى مصر.. شاهد مراحل تصنيع قطار المترو بسيماف.. صور

كتب سيد الخلفاوى

يرصد اليوم السابع مراحل تجميع أول قطار مترو بمصر وذلك بورش تصنيع قطارات مترو الأنفاق في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، حيث يتم تصنيع لصالح الخط الثالث لمترو الأنفاق ضمن 10 قطارات يتم تصنيعها بمصنع سيماف.

ويتم ذلك ضمن التعاقد المبرم بين الهيئة القومية للانفاق وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية لتصنيع وتوريد 32 قطار مترو مكيف جديد للخط الثالث ( تم تصنيع 22 قطار منها في مصانع هيونداي روتيم بكوريا الجنوبية وتوريدهم للهيئة القومية للانفاق وتم دخولهم الخدمة – وكان قد تم الاتفاق مع الشركة على أن يتم توريد مهمات وأجزاء ومكونات ال 10 قطارات الأخرى إلى مصر لتجميعهم في الهيئة العربية للتصنيع و تم الإنتهاء من تجميع 6 قطارات حتى الأن.

وتتميز هذه النوعية من قطارات المترو بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية و تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة ويمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، كما يوجد أعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار.