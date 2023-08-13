صناعات يدوية وورش فنية بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة.. صور

كتبت – مرام محمد

افتتح معرض (الحرف التراثية والمنتجات اليدوية) يوم أمس السبت، فى إطار التعاون بين محافظة الجيزة وسفارة اليمن، والذى يقام حتى يوم غد الإثنين 14 أغسطس بأحد الفنادق بحي الدقي، للتعريف بالصناعات والمنتجات اليدوية والحرف بدولتى مصر واليمن إلى جانب المنتجات والمعروضات من دول (الصين والهند والمغرب والمكسيك وسوريا وفلسطين والسودان وبيرو).

وومن ناحيته، أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحجم المشاركة من العارضين وتنوع وجودة المنتجات المعروضة، مؤكداً على أهمية إقامة مثل تلك المعارض لإتاحة الفرص التسويقية لأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من أبناء المحافظة للتعريف بمنتجاتهم إلى جانب الترويج السياحى لمقاصد المحافظة السياحية.

يشمل المعرض تنظيم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة أقسام خاصة بأصحاب الحرف والصناعات اليدوية من قرى محافظة الجيزة من منتجات السجاد اليدوى والفخار والمصنوعات الجلدية والزجاجية والخوص إلى جانب منتجات التمور والأثاث والعطارة من محافظات (الوادي الجديد وأسوان والفيوم والبحيرة والمنوفية).

ويتيح المعرض الفرصة للراغبين فى التعرف على ثقافات ومنتجات الدول المشاركة بالمجان وحضور العروض والفقرات الفنية والورش التي تتضمنها فعاليات المعرض.



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة



صناعات يدوية وورش للحرف بمعرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة