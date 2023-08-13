صعود 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "الموارد الأساسية" بنسبة 2.8%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.3%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.7%، وزاد قطاعا البنوك والعقارات بنسبة 0.5%.

وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، ثم قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والسياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات المقاولات والإنشاءات الهندسية، والورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، 0.3%، 0.1%، 0.01%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.214 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 593.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.4 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.82% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2%، والعرب على 4.18%، واستحوذت المؤسسات على 19.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 53.3 مليون جنيه، 12.3 مليون جنيه، 851.8 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 39.8 مليون جنيه، 9.5 مليون جنيه، 17.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 17856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 21704 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 7475 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3599 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 5324 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5357 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1365 نقطة.