صحيفة: موجات الحر والرطوبة تزيد من حالات الانتحار فى إسبانيا

فاطمة شوقى

تسببت موجة الحر التي تضرب عددا من الدول الأوروبية في ارتفاع نسبة الانتحار في أوروبا، حيث ربط الباحثون بين ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الصحة النفسية وهو ما يؤدى إلى زيادة حالات الانتحار.

وقال دى لاتورى ، الخبير في مركز البحوث الطبية الحيوية في شبكة الصحة العقلية (CIBERSAM) والباحث الرئيسي في مجموعة الأبحاث في علم الأوبئة النفسي والصحة العقلية في جامعة كومبلوتنس ( مدريد)، إن معدل الانتحار في اسبانيا زاد بنسبة 6% في الآونة الأخيرة بسبب موجات الحر، وتوفى في عام 2021 ، حوالى 4003 شخص انتحروا في اسبانيا بسبب وباء كورونا.

بالإضافة إلى الدكتور دي لا توري ، الدكتور فيكتور بيريز ، مدير معهد الطب النفسي العصبي والإدمان في مستشفى ديل مار (INAD) وأستاذ الطب النفسي في جامعة برشلونة المستقلة ، وخوسيه لويس أيوسو ، أستاذ الطب النفسي ومدير المركز المتعاون لمنظمة الصحة العالمية للبحث والتدريب في خدمات الصحة العقلية في جامعة مدريد المستقلة، أكدوا أن نسبة الانتحار في اسبانيا زادت بشكل ملحوظ.

وقالت صحيفة "هايبرتيكستوال" الإسبانية في تقرير لها ، نشرته على موقعها الإلكترونى ، إلى أن باحثين في كلية لندن الجامعية ومعهد العلوم البيئية بجامعة جنيف ومعهد البيئة والأمن البشرى التابع لجامعة الأمم المتحدة، اكدوا أن حالات الانتحار زادت بنسبة 3.5% في البلدان التي شهدت موجة حر ، ووجدت الدراسات الأخيرة أن النساء والشباب الأكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة.

تشير دراسة آخرى، نُشرت في مجلة Environmental Health Perspectives ، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية هم أكثر عرضة "لاكتئاب موجات الحرارة"، وتعمل العديد من الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب أو الفصام أو اضطرابات القلق أو اضطرابات الشخصية على تغيير قدرة الجسم على التنظيم الحراري، وتعمل الأدوية مثل مضادات الذهان ومضادات الكولين ومضادات الاكتئاب والمهدئات ومثبتات الحالة المزاجية على تقليل التعرق أو زيادة إنتاج الحرارة.

وعلى الرغم من أن موجات الحرارة يمكن أن تزيد من حالات الانتحار ، إلا أن الرطوبة لها تأثير أكبر، وفقًا للدراسة ، يسجل حوالي نصف الدول التي تم تحليلها معدلًا يتأرجح بين -6 و 4.9٪. في حالة الرجال ، ارتفعت حالات الانتحار بسبب الرطوبة النسبية بنسبة 4.3٪ ، بينما ارتفعت النسبة عند النساء إلى 5.3٪.

وأضاف "تُظهر معظم البلدان المشمولة في الدراسة علاقة مهمة بين ارتفاع الرطوبة النسبية والتغيرات في معدلات الانتحار ضمن الفئة العمرية 5-14 عامًا ، بالإضافة إلى الفئات العمرية من الذكور البالغين من العمر 55 عامًا أو أكثر".