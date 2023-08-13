سيارات أجرة مجانية للثملة.. إيطاليا تتحرك للحد من حوادث الطرق

فاطمة شوقى

قالت صحيفة الصول 24 الإيطالية إن إيطاليا اتخذت إجراءات جديدة للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، والتي تعتبر من أكثر الحوادث التي تمثل مصدر قلق للسلطات، خاصة التي تحدث نتيجة تنازل الكثير من المشروبات الكحولية.

وتوصل وزير النقل والبنية التحتية، ماتيو سالفيني، إلى فكرة إطلاق مشروع تجريبي عرَّفه هو نفسه على أنه "سيارات أجرة مجانية للثملة"، وسيخضع السائقين أولا طواعية لاختبار الكحول، وذلك من أجل الحد لحوادث الطرق التى ينتج عنها عدد وفيات كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيبدأ العمل بهذا الاجراء الجديد بحلول 9 أكتوبر، وهى تخصيص سيارات الأجرة البيضاء لمثل هذه الحالات ، ويتم عقد اتفاق مع البنوك ، في الوقت الذى أصدرت الحكومة الإيطالية قرار بزيادة منح التراخيص للسيارات الأجرة من أجل تعزيز وجودها في الشوارع من أجل السياحة.