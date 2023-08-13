اليوم السابع
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"سماكين الشرق" من هنا تخرج نباتات الزينة لدول العالم.. و"الجارونيا" الأبرز

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:00 ص
"سماكين الشرق" من هنا تخرج نباتات الزينة لدول العالم.. و"الجارونيا" الأبرز نباتات الزينة بقرية السماكين
الشرقية- فتحية الديب

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قرية سماكين الشرق، هى إحدى قرى الوحدة المحلية بالأخيوة مركز الحسينية وتبلغ مساحتها 1942 كيلومتر وعدد سكانها 20 ألف نسمة، تشتهر بزراعة نباتات الزينة والنباتات العطرية وتصديرها للخارج.

وقبل نحو 37 عاما كانت قرية سماكين الشرق بمحافظة الشرقية، على موعد مع تجربة فريدة من نوعها فى مجال زراعة وتصدير النباتات العطرية لدول العام بفضل شقيقان من أبناء القرية أدخلا زراعة نباتات الزينة والنباتات العطرية بالقرية.

وقال أحد مديرى الانتاج الزراعى بحدائق سماكين الشرق، أن قصة زراعة نباتات الزينة تعود إلى ما قبل نحو 40 عاما عندما سافر شقيقان إلى ألمانيا للدراسة وعادا بحوزتهما كمية شتلات نباتات الزينة، وتم زراعتها فى تربة صناعية على مساحة ٤ أفدنة داخل صوب زراعية مزودة بتقنيات حديثة للتحكم فى درجات الحرارة والرطوبة والإضاءة وتم تصدير شتلات تلك النباتات للعديد من الدول العربية والأوروبية وكان الإقبال شديدا على نبات الجارونيا بصفة خاصة والذى يتميز بألوانه الزاهية التى تصل إلى 90 لون، فتم التوسع فى تلك الزراعات لتمتد إلى مساحة 250 فدانا لتشمل نبات الجارونيا وأشجار النخيل والنباتات الحولية.


الشرقية

قرية سماكين الشرق

نباتات الزينة

النباتات العطرية



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