اليوم السابع
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روسيا تعلن تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك " غرب أوكرانيا

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:02 ص
روسيا تعلن تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك " غرب أوكرانيا الجيش الروسى
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك " غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، والقضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال .


وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" ، ، إن القوات الروسية نجحت في السيطرة على مواقع عديدة جراء تواصل تقدمها على محور كوبيانيسك ، مشيرا إلى أنها نجحت في إحباط 30 هجوما أوكرانيا جديدا .


وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نجحت في تدمير مركز للمرتزقة ومحطة اتصالات بالأقمار "استارلنج" في جمهورية دونيتسك ، مركز للقيادة بمقاطعة زابوريجيا


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