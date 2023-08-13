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رضا حجازى: تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:55 م
رضا حجازى: تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب: محمود طه حسين

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اختتم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فعاليات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (2024-2029)، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

وأكد الدكتور رضا حجازى على أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.

وذكر الوزير أنه بالنسبة لأولوية تحقيق جودة التعلم والتدريس، تضمنت التوصيات اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية، وتفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد فى التعليم نتيجة جائحة كورونا، واستخدام أساليب تقويم تلبى معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية، ووضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية، وتفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع فى عمليتى التعليم والتعلم وتدريب المعلمين على استراتيجيات إدماجهم فى التعليم.

 


رضا حجازى

الانشطه المدرسيه

المناهج التعليميه



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