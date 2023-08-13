رشق قطار مطروح بالحجارة وكسر الزجاج.. والنقل: ظاهرة سلبية خطيرة

كتب سيد الخلفاوى

أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم بشأن تعرض قطار رقم 943/942 مطروح / القاهرة "8 عربات درجة ثالثة مكيفة" - والذي وصلت رحلته مساء أمس السبت الموافق 12 أغسطس إلى محطة رمسيس - للرشق بالحجارة خلال رحلته من مطروح للقاهرة، ما أدى إلى إتلاف عدد كبير من زجاج القطار، بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة هذا السلوك السلبى.



القطار يتعرض للرشق

وقالت وزارة النقل: فى ظل ما تقوم به الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل من تطوير وتحديث شامل لمرفق السكك الحديدية باعتباره أحد أهم المرافق الحيوية التي تخدم المواطنين حيث يقوم بنقل ما يقارب من مليون راكب يومياً ، وفي ضوء ماشهده هذا المرفق من إدخال قطارات جديدة بحيث أصبحت جميع قطارات التشغيل اليومي كلها جديدة و مجددة بكافة الخطوط وفي اطار التقدم الكبير في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والذي أصبح ملموساً على ارض الواقع وفى ظل المبالغ الكبيرة التى خصصتها الدولة المصرية لاحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية .



تعرض قطار للرشق

وأكد بيان وزارة النقل على خطورة استمرار هذه الظاهرة السلبية وذلك على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تقوم بها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة للتصدي لها حيث تتسبب هذه الظاهرة الخطيرة في تعريض حياه قائدي القطارات والركاب للخطر و تعطيل مسير القطارات وتلفيات بالجرارات والعربات التى هى ملك للشعب والتي يتم اصلاحها وصيانتها من ميزانية السكة الحديد مما يشكل عبئاً إضافياً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب

وأهابت وزارة النقل في بيانها بالسادة المواطنين المشاركة معها فى التوعية من هذه الظاهرة السلبية الخطيرة حفاظا على أرواح المواطنين و على العربات والجرارات والقطارات التى هى ملك للشعب .



جانب من تعرض القطار للرشق



جانب من رشق شباك القطار