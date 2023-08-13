رسالة ماجستير تعيد قراءة مسرحية "ماكبث" من منظور أدبي جديد

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أعادت رسالة ماجستير ناقشتها كلية الدراسات اللغوية بالجامعة العربية المفتوحة في مصر برئاسة الدكتور محمود أبو النصر ، قراءة مسرحية "ماكبث" للشاعر الانجليزي البارز وليم شكسبير من منظور أدبي جديد.



وتمحورت رسالة ماجستير الباحثة سارة محمد علي في كلية الدراسات اللغوية بالجامعة العربية المفتوحة بمصر حول قراءة طباقية لمسرحية "ماكبث" لشكسبير والمعالجة السينمائية لها في فيلم "دراما ماكبث" ٢٠٢١.



وتعد الرسالة قراءة جديدة لمسرحية "ماكبث" فالدراسة تتبنى منظورا جديدا وبعدا مختلفا ألا وهو قراءة من منظور ما بعد الاستعمار حيث تأتي الدراسة بمنظور جديد يصور شخصية ماكبث كطاغية مستعمر في النصين ، فيما تدعم الباحثة رؤية الدراسة بنصوص من المسرحية وتقنيات سينمائية تؤكد رؤيتها وتثبت القوى الاستعمارية الخفية في النصين.



وترتكز الدراسة أيضا على النظرية التاريخية الجديدة في دراسة السياق الاجتماعي والسياسي والتاريخي الذي كُتبت فيه المسرحية وكذا الفيلم، فتتعدد الدلالات والمعان.



وأشارت الباحثة إلى نظرية التناص الأدبي الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من دراسة مقارنة مبنية على اقتباس عمل أدبي او معالجة درامية له. وتدمج الباحثة بعدا نفسيا في الرسالة فتلقي الضوء على نظريات سيجمند فرويد التي أضافت إلى سبر أغوار شخصية ماكبث في النصين المعنيين.



يذكر أن دراسات مسرحية "ماكبث" السابقة جاءت مرتكزة على منظور نسوي أو تحليل نفسي للشخصيات.



وجاءت المناقشة مثمرة وثرية، وأشادت اللجنة باختيار موضوع الرسالة وطريقة تناولها وخاصة بالتقنيات السينمائية ودلالاتها المختلفة.



وأوصت اللجنة التي ناقشت الرسالة والمشكلة من أ.د. ليلى جلال رزق أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الألسن جامعة عين شمس (مناقشاً ورئيساً) وأ.د. ماجدة حسب النبي أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية البنات جامعة عين شمس (مناقشاً) ود. داليا سعد محمد (مشرفا) بمنح الطالبة درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي.