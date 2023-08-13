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رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردنى: الإصلاح الإدارى يتطلب تطوير العنصر البشرى

الأحد، 13 أغسطس 2023 05:18 م
رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردنى: الإصلاح الإدارى يتطلب تطوير العنصر البشرى سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية
كتب محمد عبد المجيد

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قال سامح الناصر رئيس ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، إنّ معهد الإدارة الأردني شهد تراجعا في أدائه، ولكن منذ عام 2019 أعيد ربطه مع رئيس الديوان مرة أخرى، وأصبح يستعيد دوره الطبيعي.
 
وأضاف الناصر في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في حلقة خاصة من برنامج "ثم ماذا حدث"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الإصلاح الإداري مهم جدا لأي نوع من أنواع الإصلاحات الأخرى مثل الإصلاح السياسي والإصلاح الإداري لأنه دون وجود كفؤ بعقلية متطورة ويفهم دوره في تقديم خدمة للمستثمر، وتبسيط الإجراءات لا يمكن تحقيق نجاح في الإصلاح الإداري، لأن العامل البشري هو المكون الأساسي. 
 
وتابع: "دون المورد البشري لا يمكن تحقيق إصلاح إداري، قد نتعاقد على أحدث الأجهزة ولا نستفيد منها بسبب عدم وجود عناصر بشرية مدربة ومتطورة، وبالتالي، فإن الأجهزة المركزية هي المسؤولة عن تطوير الموظف والارتقاء بأدائه وقدراته مما ينعكس على تطوير القدرات المؤسسية".
 

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الديوان الأردنى

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