اليوم السابع
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الأحد، 13 أغسطس 2023 12:56 م
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رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتهنئته بمنصبه الجديد

الأحد، 13 أغسطس 2023 12:45 م
رئيس النيابة الإدارية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتهنئته بمنصبه الجديد المستشار حافظ عباسـ رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب إيهاب المهندس

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استقبل المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتهنئة سيادته بتوليه منصبه الرفيع رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وتناول اللقاء بحث سُبُلِ تعزيز التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في كافة المجالات القانونية والتدريبية.

وحضر اللقاء المستشار ساهر أنور، مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار محمد العابد، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للجهاز، عادل عبد الحميد - رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، والدكتور إسماعيل سامي الإدارة القانونية بالجهاز.

 

 

 


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