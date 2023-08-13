وذكر المجلس الرئاسي الليبي - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن اللقاء تناول نتائج أعمال اللجنة المشتركة (6+6)، وسُبل البناء عليها لإيجاد حلول تضمن استمرار الاستقرار في ليبيا، وتعزيز مشروع المصالحة الوطنية للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت.

وهنأ المنفي، في مستهل اللقاء، تكالة بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.