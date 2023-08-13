دعم الاستثمارات.. الرئيس السيسى يطلع على مشروعات صندوق مصر السيادى.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة، وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص، تعظيماً لمقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، ولبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة، تؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل المتميزة للمواطنين، وزيادة متوسطات الدخل ورفع مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاجتماع:

ـ اجتمع الرئيس السيسى اليوم مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط.

ـ اطلع الرئيس على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادى الذى يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر وتطوير نوعيتها.

ـ تم عرض الشراكات التى أبرمها الصندوق مع عدد من الصناديق السيادية العربية والعالمية.

ـ استعراض الأولويات الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.

ـ تمت الإشارة إلى دخول الصندوق المصرى ضمن أكبر 50 صندوقاً سيادياً عالمياً رغم حداثة نشأته.

ـ وجه الرئيس باستمرار تعزيز جهود الصندوق الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة فى الدولة.

ـ تعظيم مقدرات الأجيال الحالية والقادمة لجميع المصريين، وبناء قاعدة اقتصادية واستثمارية متنامية ومتنوعة.