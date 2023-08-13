خسائر الزراعة فى الاتحاد الأوروبى بسبب الجفاف تصل إلى 1.8 تريليون يورو

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "بالينسيا" الإسبانية إن الزراعة في إسبانيا تفقد 17.4% من دخلها بين عامي 2020 و2050، أي ما يعادى 375 مليار يورو، نتيجة الجفاف.

وقال الخبير بوكالة التصنيف الائتماني سكوب، حازم كريشين، إن الجفاف سيكلف القطاع الزراعى في الاتحاد الأوروبى 9.8% من دخلها الزراعى، أي ما يعادل 1.8 تريليون يورو، مشيرا إلى أن الخسائر الإسبانية تمثل 20.2% من خسائر الاتحاد الأوروبى الزراعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزراعة هي القطاع الأكثر تعرضًا لمخاطر الجفاف في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لاختبار الإجهاد المناخي للاقتصاد الكلي (MCST).

وتشير الوكالة إلى أن الجفاف بشكل عام قد يكلف الاقتصاد الإسباني 4.6 تريليون يورو خلال السنوات بين 2020 و2050، وهو ما يمثل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد خلال نفس الفترة.

وبهذه الطريقة، ستكون إسبانيا ثاني أكثر دول الاتحاد الأوروبي تعرضًا لفقدان الدخل نتيجة لقلة الأمطار وموجات الحرارة، بعد إيطاليا، التي ستخسر 10 مليارات دولار في نفس الفترة أى 3% من الناتج المحلي الإجمالي المتراكم. للشخص الواحد.

وستضيف إيطاليا وإسبانيا ما يصل إلى 45% من الخسائر الافتراضية البالغة 32.7 تريليون يورو - 3.3% من إجمالي الناتج المحلي للكتلة - بسبب المناخ القاسي للجفاف والحرارة في الاتحاد الأوروبي ككل، وفقًا لهذا الاختبار.

وأشارت وكالة سكوب إلى أنه "من الضروري أن يخضع المستثمرون الاقتصادات لاختبارات الإجهاد للكشف عن التعرض للجفاف واكتشاف المخاطر في محافظهم"، مشيرة إلى أنه يمكن أن تشكل هذه العواقب الوخيمة تحديات اقتصادية إضافية وأعباء مالية من الإنفاق العام الممول بالديون لمواجهة مخاطر الجفاف.