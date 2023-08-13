اليوم السابع
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حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 13 أغسطس 2023 10:45 م
حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية بالإسماعيلية.. صور حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية
الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، حملة لضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة، بناء على توجيهات محافظ الإسماعيلية بضرورة المرور الدورى والتصدى بكل حزم لكافة مخالفات الإجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة العامة للطلاب.

 وقام اليوم الدكتور سامي فضل، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية برئاسة لجنة تفتيش مفاجئ بعضوية كل من رئيس حي ثالث ومديرة الإدارة الهندسية ومسئول المحلات وعضو من مكتب متابعة المحافظ وأعضاء الرصد الميدانى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ونجحت الحملة في غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية "سنتر" الكائن بمبني فرعي بنقابة الزراعيين دائرة حي ثالث، كما تم غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية أمام مدرسة التكنولوجيا بحى ثالث، كما تم غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية بأرض الجمعيات بحى ثالث وجارى المتابعة.
 
حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية (1)
 
 
حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية (2)
 
 
حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية (3)
 
 
حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية (4)
 
 
حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية (5)
 
 
حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية (6)
 
 
حملة لتشميع وغلق مراكز للدروس الخصوصية (8)
 
 

 


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