حلم التفوق الدراسى.. اعترافات عصابة تدعى تعديل درجات الثانوية للنصب على المواطنين

كتب ـ أحمد حسنى

اعترفات تفصيلية أدلى بها المتهمان ب النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على تعديل درجات الثانوية العامة على تطبيق " تليجرام".

المتهمان اعترفا بتكوين تشكيل عصابي عبر المنصات الاجتماعية، وزعما قدرتهما على تعديل درجات طلاب الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، بغرض الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

أجهزة الأمن توصلت إلى المتهمين وكشفتهما بعد أن أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود مجموعة على تطبيق "التليجرام" يزعم القائمون على إدارتها إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مبالغ مالية، مدعين قدرتهم على تمكين بعض الطلبة من اللحاق بكليات القمة "على خلاف الحقيقة".

تم تشكيل فــريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة تلك المجموعة الإلكترونية (شخصين – مقيمين بمحافظة أسيوط)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (جهاز حاسب آلى - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" - شريحة خط الهاتف المحمول المربوط عليها المحفظة الإلكترونية المستخدمة فى استقبال التحويلات المالية من ضحاياهم- مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى").