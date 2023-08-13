جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب كمية كبيرة من شاشات الهواتف المحمولة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب أفريقي تهريب كمية كبيرة من مستلزمات التليفون المحمول.

اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف مصطفي بحر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام هاني احمد ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من مستلزمات التليفون المحمول.

قامت اميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من هيثم احمد عبد الحكم و هيثم محمد و محمد مكاوي و احمد عادل و مها ممدوح تحت اشراف ريمون غطاس ومحمد عبد الباقي مديرا الحركة وفي حضور الدكتور مصطفى ابو الوفا من إدارة الامن الجمركي وذلك لجرد وتوصيف وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٣٣٠ شاشة تليفون محمول و٩٠ سكرينة خاصة بهم.

امر رأفت وهيب عازر مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.