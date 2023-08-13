تنفيذ 58 مشروعا فى قطاعات مختلفة ضمن "حياة كريمة" بقرى مركز ناصر فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ نحو 485 مشروعاً فى كافة القطاعات داخل قرى مركز ناصر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة حيث تم تنفيذ ويجرى تنفيذ نحو 58 مشروعا فى اربع قطاعات .

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز ناصر تشمل تنفيذ 3 مشروعات في قطاع الكبارى و6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة تشمل إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير عدد من مراكز الشباب.

وأضاف الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف لـ"اليوم السابع"، أن قطاع الكهرباء يشهد تنفيذ 20 مشروعا يشمل مد شبكات الكهرباء وتزويد بعدد من محولات الكهرباء ، مشيرا إلى إقامة 9 وحدات إسعاف، و17 مشروعا بقطاع الصحة، و6 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعى.