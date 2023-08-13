تقدم 87 طالبا من أبناء مطروح خلال يومين بطلبات للحصول على المنح الجامعية

مطروح – حسن مشالي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إقبال طلاب مطروح من خريجى الثانوية العامة، لهذا العام للتسجيل في طلبات الحصول على منح دراسية جامعية، بالتنسيق بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات المصرية الخاصة.

وجاء إعلان محافظة مطروح، حول استقبال طلبات الراغبين في الحصول على هذه المنح، خلال الفترة بداية من أمس السبت وحتى الأربعاء المقبل، وذلك بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ، بديوان عام المحافظة، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهراً.

و تقدم خلال يومى السبت والأحد 87 طالبا وطالبة، من بينهم 54 طالبا قسم علمى علوم و 17 طالبا علمى رياضيات و16 طالبا من قسم أدبى.

يذكر أن محافظة مطروح، سبق وأعلنت عن شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية الجامعية، بمجموع لا يقل عن 80 % لطلاب قسم علمى علوم، ولا يقل عن 70 % لطلاب علمى رياضيات وأدبى.

وسيتم منح المنح وفقا للشروط وضوابط الترشيح والاختيار من خلال اللجنة المعنية، مع التأكيد على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرص للطلاب وفقا للترتيب والرغبات.