اليوم السابع
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تعرف على موعد التقديم للمدن الجامعية بجامعة السادات

الأحد، 13 أغسطس 2023 06:12 م
تعرف على موعد التقديم للمدن الجامعية بجامعة السادات جامعة السادات
المنوفية - محمد فتحى

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عقد اليوم الأحد الدكتور شريف محمد على، نائب رئيس جامعة السادات لشئون التعليم والطلاب، الإجتماع الشهرى لمجلس المدن الجامعية، بعضوية وحضور كلا من أيمن شهاب، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، والدكتور زكريا حسانين، مشرف عام المدن ومشرف التغذية، والدكتور محمد سيف الدين، هانى دسوقى،  أحمد فتحى حديد.
 
جاء الإجتماع ونظراً لقرب العام الدراسى الجديد، وبداية المدن الجامعية فى الإستعداد لقبول الطلاب عن العام الجامعى 2024 /2023، مما أسفر عن صدور عدة قرارات كالآتى
1- تقديم الطلاب القدامى عن الفترة 8/15 إلى 8/31
2- تقديم الطلاب الجدد عن الفترة9/11 الى 9/15
٣_ تقديم الطلاب التخلفات ( قديم -  جديد) 9/15 الى 10/10
وذلك على موقع الزهراء للمدن الجامعية .
 
 
 
 

محافظة المنوفية

المدن الجامعية

جامعة السادات

موعد التقديم للمدن الجامعية



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