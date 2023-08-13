تعرف على لائحة الغرامات بالخط الثالث للمترو.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع قائمة الغرامات المطبقة بمترو "الخط الثالث - الخط الأخضر" وجاءت قيمة الغرامات 200 جنيه، وتحصل الغرامة بشكل فورى أو تحرير محاضر للممتنع عن الدفع.



غرامات المترو

التدخين بداخل المحطات والقطارات غرامة 200 جنيه.

القاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات 200 جنيه.

ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات الغير مخصصة 200 جنيه.

إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات 200 جنيه.

استخدام أي آلات أو معدات بدون تصريح أو فى غرض غير المخصص 200 جنيه.

مزاولة البيع في المحطات والقطارات بدون تصريح 200 جنيه.

التسول فى المحطات والقطارات 200 جنيه.

القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح 200 جنيه.

عبور شريط سكة المترو 200 جنيه.