اليوم السابع
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تعرف على لائحة الغرامات بالخط الثالث للمترو.. إنفوجراف

الأحد، 13 أغسطس 2023 04:00 ص
تعرف على لائحة الغرامات بالخط الثالث للمترو.. إنفوجراف غرامات المترو
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع قائمة الغرامات المطبقة بمترو "الخط الثالث - الخط الأخضر" وجاءت قيمة الغرامات 200 جنيه، وتحصل الغرامة بشكل فورى أو تحرير محاضر للممتنع عن الدفع. 
 
غرامات المترو
غرامات المترو
 
التدخين بداخل المحطات والقطارات غرامة 200 جنيه. 
 
القاء المخلفات بداخل المحطات والقطارات 200 جنيه. 
 
ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات الغير مخصصة 200 جنيه. 
 
إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات 200 جنيه. 
 
استخدام أي آلات أو معدات بدون تصريح أو فى غرض غير المخصص 200 جنيه.
 
مزاولة البيع في المحطات والقطارات بدون تصريح 200 جنيه.
 
التسول فى المحطات والقطارات 200 جنيه.
 
القيام بلصق إعلانات أو ملصقات بالمحطات والقطارات بدون تصريح 200 جنيه.
 
عبور شريط سكة المترو 200 جنيه.
 
 

غرامات المترو

مترو الانفاق

الخط الثالث للمترو

المترو



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