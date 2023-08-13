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تعرف على عدد المركبات المؤمن عليها والمرخصة خلال يوليو 2023

الأحد، 13 أغسطس 2023 02:00 ص
تعرف على عدد المركبات المؤمن عليها والمرخصة خلال يوليو 2023
كتبت : أماني سمير

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ذكرت أحدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يوليو 2023 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 18586مركبة  . 
 
كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1245مركبة موديل 2020 و2259مركبة موديل 2021و6137مركبة موديل2022 و7807مركبة موديل 2023 و1138مركبه موديل 2024 .
 
يذكر أن  البيانات قد أوضحت في تقريرها أن شهر يونيو 2023 أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها، وتم ترخيصها، "زيرو" 9389 مركبة .
 
كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1340 مركبة موديل 2020، و2492 مركبة موديل 2021، و6257 مركبة موديل 2022 و7099 مركبة موديل 2023 و730 مركبة موديل 2024 . 
 
 

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أماني سمير

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