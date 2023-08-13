تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام فى بنى سويف لـ 230 درجة

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 230 درجة للعام الدراسي 2023/2024، حرصاً على تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال لقائه محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،لاعتماد المذكرة التي تقدم بها،بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 2023/2022 56283 طالباً وطالبة ، فيما بلغ عدد الناجحين 51804 ،في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المديرية 345 فصلاً،بعد النزول بالحد الأدني للقبول بمقدار"3 درجات"، بجانب الموافقة على قبول الطلاب بمدارس "الخدمات" للثانوي العام بمجموع يقل"30 درجة"عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام.