تحسن بالأحوال الجوية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 13 أغسطس حتى الجمعة المقبل 18 أغسطس 2023، لتشهد البلاد تحسن نسبى فى الأحوال الجوية ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء. جنوب الصعيد ، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ونشاط رياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلا .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- الأحد 13 أغسطس :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .

- من الإثنين 14 أغسطس حتى الأربعاء 16 أغسطس :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الخميس 17 أغسطس والجمعة 18 أغسطس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .