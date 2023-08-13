اليوم السابع
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تحسن بالأحوال الجوية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:22 ص
تحسن بالأحوال الجوية ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل حالة الطقس- ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد 13 أغسطس  حتى الجمعة المقبل 18 أغسطس 2023، لتشهد البلاد تحسن نسبى فى الأحوال الجوية ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء. جنوب الصعيد ، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ونشاط رياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلا .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
 
- الأحد 13 أغسطس :
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .
 
- من الإثنين 14 أغسطس حتى الأربعاء 16 أغسطس  : 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
 
- الخميس 17 أغسطس والجمعة 18 أغسطس: 
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ، مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .
 
 
 

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