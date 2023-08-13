اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى أطفيح

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:46 م
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى أطفيح إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة ومناظرة الجثة، أنه فارق الحياة نتيجة تعرضه لاعتداء. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المجني عليه، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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