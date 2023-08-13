تأجيل محاكمة مشرف مالى بمدرسة لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه لجلسة 13 سبتمبر

كتب أحمد إسماعيل

أجلت منذ قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة مشرف مالی بمدرسة بأبو رواش لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة، لجلسة 13 سبتمبر المقبل، للعرض على لجنة خبراء لإيداع تقريرها.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد الملك، وعنتر عبد الوهاب، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ورأفت عبد التواب.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 14094 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، أن المتهم، في غضون المدة من عام 2018 حتى 2021 بدائرة مركز كرداسة وبصفته موظفًا عامًا، ومن مندوبي التحصيل والأمناء على المختص بتحصيل رسوم قيد الطلاب بالصفوف الدراسية، وحفظها وتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد لدى بنكى مصر والبنك الأهلي اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وتابعت التحقيقات أن المتهم اختلس مبلغ 805 آلاف جنيه، والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته سالفتی الذكر، حيث اختلس على رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة عن الاعوام الدراسية 2018 و2019 و2020 و2021، لتوريدها بحساب الإدارة التعليمية الموحد بالبنك الأهلى وبنك مصر وفقا لاختصاصه الوظيفي إلا أنه لم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة ارتبطت بجريمتي تزوير محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بنصيب فيها واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان بتاريخ 3 أغسطس من العام قبل الماضي ارتكب تزويرًا في وإيصال بمبلغ 27 ألف جنيه، وإيصال بمبلغ 10,390 ألف جنيه، وإيصال بمبلغ 33 ألف جنيه المنسوبة للبنك الأهلى المصرى، وإيصال منسوب لبنك مصر بمبلغ 50 ألف جنيه.