اليوم السابع
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بسبب أعمال صيانة.."تاون جاس" لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز

الأحد، 13 أغسطس 2023 06:09 م
بسبب أعمال صيانة.."تاون جاس" لسكان التجمع الأول: لا تنزعجوا من رائحة الغاز بيان تاون جاس
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن أعمال صيانة كمبوند أزار بالتجمع الأول القاهرة الجديدة، وذلك الإثنين الموافق 14 أغسطس بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا.
 
وتهيب الشركة، بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

الغاز

البترول

تاون جاس

مشروعات البترول



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