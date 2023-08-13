بريطانيا تقدم 250 ألف جنيه استرلينى لمتضررى فيضانات بنجلاديش

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قدمت المملكة المتحدة 250 ألف جنيه إسترليني دعما للمتضررين من الفيضانات في بنجلاديش، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الطقس السيئ في الهند والصين إلى 37 قتيلا ومصابا، فضلا عن الأضرار المادية.



ففي المملكة المتحدة، ذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن المملكة ستقدم دعما إنسانيا بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني لأكثر من 18 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في مناطق "بانداربان ورانجاماتي وكوكس بازار" في بنجلاديش.



ومن جهتها، قالت المفوضة السامية البريطانية في بنجلاديش سارة كوك "تقف المملكة المتحدة إلى جانب جميع المتضررين من الفيضانات المدمرة في شرق بنجلاديش"، موضحة أن هذا الدعم سيوفر مواد الإغاثة الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة.



وفي الهند، أفادت شبكة "إن دي تي في" الهندية بإصابة 16 طفلا بسبب صواعق البرق في ولاية "أوديشا" بشمال شرق البلاد، مشيرة إلى أنه تم نقل الطلاب المصابين إلى مستشفى قريب، وأن حالتهم الصحية مستقرة.



وفي الصين، أعلنت الحكومة ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الطينية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالقرب من مدينة "شيان" الواقعة غرب البلاد إلى 21 قتيلا، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن 6 مفقودين.



وأوضح مكتب إدارة الطوارئ في مدينة "شيان" أن الانهيارات الطينية والفيضانات التي شهدتها المنطقة على مدار الأيام الماضية تسببت أيضا في تدمير طريق سريع، وانقطاع الكهرباء عن نحو 900 منزل.. ولفت إلى أن فرق الإنقاذ، التي يبلغ إجمالي عدد أفرادها 980 شخصا، تواصل عمليات البحث عن المفقودين.