اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 أغسطس 2023 07:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عربية

بدء تلقى طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات الثلاثاء

الأحد، 13 أغسطس 2023 06:00 م
بدء تلقى طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات الثلاثاء المجلس الوطنى الاتحادى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس الجاري.


وذكرت اللجنة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأحد أنها ستتلقى طلبات الراغبين في الترشح ممن وردت أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية، وتنطبق عليهم شروط الترشح، مشيرة إلى أنه يشترط التسجيل في نظام الهوية الرقمية الإماراتية قبل البدء في إجراءات تسجيل طلبات الترشح .


وأكدت أن عملية تسجيل المرشحين ستتم بصفة أساسية عبر منصة تسجيل المرشحين عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني للجنة أو تطبيقها الذكي، حيث ستكون عملية التقديم عن بُعد متاحة على مدار 24 ساعة، خلال الفترة المشار إليها؛ فيما ستستقبل مراكز التسجيل التسعة الموجودة داخل البلاد، الراغبين في الترشح، ولكن تعذر عليهم تقديم طلبات ترشحهم عن بُعد.


الإمارات

المجلس الوطنى الاتحادى

انتحابات الإمارات

المجلس الوطني الاتحادي 2023



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة