اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامى الدولى "تواصل وتكامل" فى مكة المكرمة

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:19 ص
انطلاق أعمال المؤتمر الإسلامى الدولى "تواصل وتكامل" فى مكة المكرمة تواصل وتكامل
أ ش أ

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انطلقت أعمال المؤتمر الإسلامي الدولي اليوم الأحد والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة، تحت شعار "تواصل وتكامل"، بمشاركة 150 عالما ومفتيا من 85 دولة حول العالم.


وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودي عواد العنزي في كلمته ، أن المؤتمر الإسلامي الدولي للتواصل والتكامل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم يهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة تسهم في ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف..وذلك حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية.


وأضاف العنزي "أننا في عالم تتلاطم فيه أمواج الفتن وتتابع فيه صنوف المحن مما يستدعي قيام حملة الرسالة إلى عمل مؤسسي شعاره الصدق والإخلاص "، مضيفا أن هذا المؤتمر أمامه تحديات كبيرة يحتاج إلى وقفة صادقة ودعوة على منهاج النبوة الصافية تقوم على العلم الصحيح والفهم الصائب لنصوص الكتاب والسنة بعيدا عن الغلو والتطرف والتفريط والجفاء.


وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر طرح جهود الإدارات الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم تعزيز الوحدة الإسلامية والتواصل والتكامل فيما بينها لتعزيز قيم التسامح والتعايش والوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب وحماية المجتمع من الإلحاد والانحلال .


مكة المكرمة

السعودية

تواصل وتكامل

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد



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