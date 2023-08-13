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اليوم.. محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:00 ص
اليوم.. محاكمة صاحب كلب عقر مواطنا فى مشاجرة بالأميرية محكمة ــ أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

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تنظر محكمة جنايات الأميرية اليوم الأحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقره  كلب "شرس" أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، مما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة وعقره "الكلب" في منطقة حساسة.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهم في حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة فى المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 


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