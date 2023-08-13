اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بتكثيف العمل للانتهاء من المشروع القومى لتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "التطوير الشامل.. شعار التعليم"، وفيه: وزير التعليم يعلن إطلاق الحوار المجتمعى بهدف دعم الشراكة التنموية بني الجهات المصرية المعنية والمؤسسات الدولية.. تطوير جميع مناهج الابتدائى.. وإدراج "حياة كريمة" ضمن المحتوى العلمى.. زيادة فى أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس سنويا 800 ألف طفل.

ـ الرئيس السيسى يوجه بتكثيف العمل للانتهاء من المشروع القومى لتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس. وداخل العدد

ـ في الجمهورية الجديدة "الشباب" مسيرة حافلة بالتمكين والشراكة فى صنع القرار.. الرئيس السيسى دشن جسورا للحوار بعد أعوام من التهميش.. وأطلق برامج لتأسيس جيل يتحمل مسؤولية البناء.



ـ توجيهات رئاسية باستمرار الصندوق السيادى فى الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة بالدولة المصرية.

ـ العالم علمين.. شهادات نجاح لليالى الفن والطرب.. أحمد سعد: مهرجان العلمين ناجح من يومه الأول والمشاركة به خطوة مهمة أفتخر بها..الشركة المتحد« بذلت مجهودا كبيرا لخروج المهرجان بهذا الشكل.. ورضا البحراوى: الغناء فى المرجان حلم واتحقق.