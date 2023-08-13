اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الصين تدين زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة

الأحد، 13 أغسطس 2023 11:23 ص
الصين تدين زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة الصين
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية الصينية الزيارة الخاطفة التي يقوم بها نائب رئيسة تايوان لاي ويليام إلى الولايات المتحدة.


وقالت الخارجية الصينية - في بيان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد إنها تعارض أي شكل من أشكال الزيارات من قبل انفصاليين ساعين إلى ما يسمى استقلال تايوان على حد وصفها.


وأكد البيان أن الصين تتابع عن كثب التطورات وستتخذ تدابير حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها . 


كان لاي قد وصل في وقت متأخر من مساء أمس السبت إلى نيويورك، فيما يعد رسميا توقف في الولايات المتحدة كنقطة عبور وهو في طريقه إلى باراجواي لحضور حفل تنصيب رئيسها الجديد سانتياغو بينيا وأثناء عودته منها.


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الصين وتايوان

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