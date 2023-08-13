السيطرة على حريق نشب فى منزل بقرية نعيم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأحد، حريقا نشب في منزل بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، دون وجود خسائر بشرية، أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في منزل بقرية نعيم بمركز بني سويف.

دفع دفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بعدد سيارتين إلى مكان الحريق وتمت السيطرة عليها وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على اسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة.