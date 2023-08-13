السيطرة على حريق بأحد المخازن فى مدينة رأس غارب دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة رأس غارب ، على حريق شب بأحد المخازن بالمدينة، دون حدوث أى إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حريق بمخزن ادوات منزلية، وذلك بمدينة رأس غارب، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة عليه قبل امتداده للعقارات المجاورة.

وأتم رجال الحماية المدنية عمل التبريد لموقع الحريق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى إخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.