السكر والحليب وزيت الزيتون.. مواد غذائية ارتفع سعرها في إسبانيا بسبب الوقود

فاطمة شوقى

تشهد إسبانيا ارتفاع جديد في الأسعار لبعض المواد الغذائية وذلك بعد تباطؤ 4 أشهر ، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين الإسبان في شهر يوليو إلى 2.3%، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن مؤشر المستهلكين لا يزال في أحد أدنى المستويات في الاتحاد الأوروبي، إلا أن السكر والحليب وزيت الزيتون من أكثر المواد الغذائية التي شهدت ارتفاع كبير في أسعارها الفترة الحالية في الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الملابس والأحذية ، مع استمرار الزيادة المكونة من رقمين حيث تراكمت لمدة 16 شهرًا لتتجاوز هذا الحد.



قائمة الغذاء الذى ارتفعت اسعاره

وأوضحت الصحيفة أنه في يوليو كانت الزيادة 10.8% ، خمسة أعشار أعلى من يونيو ، مما يقطع سلسلة من أربعة أشهر متتالية من التباطؤ.

ويوضح المعهد الوطني للإحصاء: "يرجع هذا السلوك إلى حقيقة أن أسعار الفواكه والزيوت والدهون ارتفعت هذا الشهر ، بينما انخفضت في يوليو 2022" ، وارتفع معدل التضخم الأساسي ، الذي لا يشمل الطاقة والأغذية الطازجة ، ثلاثة أعشار إلى 6.2%.

ومن بين الأطعمة الأكثر ارتفاعًا السكر (44.2%) ، زيت الزيتون (38.8%) ، البطاطس (22.9%) ، الأرز (22%) ، الزبدة (17.9%) والحليب كامل الدسم 17.8 %.

بالإضافة إلى المواد الغذائية فقد ارتفعت أيضا أسعار الحجوزات لدى السياح مقارنة بفصول الصيف الماضية.